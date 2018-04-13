حسن حسنى يصور حلقته فى «30 ليلة وليلة».. غدًا

يظهر الفنان حسن حسنى كضيف شرف فى إحدى حلقات مسلسل «30 ليلة وليلة»، الذى يؤدي ببطولته الفنان سعد الصغير والفنانة بدرية طلبة، ويجمع عددًا كبير من النجوم كضيوف شرف، ويظهر كل واحد منهم فى حلقة.



ومن المقرر أن يصور الفنان حسن حسنى أحداث حلقته، صباح غد السبت، داخل إحدى الفيلات بالمنصورية.



«30 ليلة وليلة» تدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى من خلال 30 حلقة منفصلة، ويستعرض السلبيات التى طرأت على المجتمع خلال السنوات الأخيرة، مثل أزمة «التوك توك» وقضايا مثل الدجل والشعوذة فى ثوبه الحديث.



ويشارك في بطولة العمل كل من ريم البارودى ونيرمين ماهر وحسام داغر وإيمان السيد وماهى نور، وإخراج إبرام نشأت، ومن المقرر تصوير العمل بين القاهرة والبحر الأحمر.