«الدوما» يناقش مشروع قانون للرد على العقوبات الأمريكية

ناقش فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس الدوما الروسى، مع قادة الكتل البرلمانية، مشروع قانون باتخاذ تدابير جوابية على السياسة الأمريكية المعادية لروسيا.



وقال «فولودين» للصحفيين، اليوم الجمعة: «لقد ناقشنا الإجراءات غير الودية تجاه بلدنا، وعن الحاجة للرد على السلوك الوقح من جانب الولايات المتحدة وخلق عقبات أمام عمل الشركات الروسية».



وأضاف: «نحن نخطط لمناقشة مشروع قانون فى مجلس الدوما وإرساله إلى زملائنا فى الأقاليم ومراجعته مرة أخرى مع الخبراء والحكومة الروسية وبعدها سننظر فيه فى أقرب جلسة للدوما»، مشيرًا إلى أن الجلسة الطارئة لمناقشة المشروع ستعقد فى 16 أبريل الجارى».



وتشير بعض المصادر الروسية إلى أن مشروع القانون هذا يتضمن تجميد التعاون فى المجال النووى وصناعة الطائرات ومحركات الصواريخ.



وكانت الولايات المتحدة، قد فرضت الجمعة الماضية عقوبات جديدة ضد روسيا، شملت 38 شخصية طبيعية واعتبارية.