اليوم.. حلقة بحث حول سمير فريد بـ «الإسماعيلية السينمائي»

تقام في الثالثة عصر اليوم الجمعة، ندوة بعنوان «حلقة البحث حول سمير فريد وتأسيس النقد السينمائي» ضمن فاعليات الدورة الـ20 من مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة.



ومن المقرر أن یصدر عن الحلقة، مجلدان یضمان أعداد مجلة السینما والتاریخ التي كان یصدرها الناقد الكبیر الراحل سمیر فرید، والتي تعد من النماذج الفریدة في الإصدارات النقدیة العربیة.



يشارك في حلقة البحث النقاد كمال رمزي، محمد بدر الدين، أحمد شوقي، أحمد عبد العال، صفاء الليثي، ورامي عبد الرازق.