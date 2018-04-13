أسرة «أرض النفاق» تعود إلى شبرامنت

عادت أسرة مسلسل "أرض النفاق" للديكور الأساسي للعمل في شبرامنت، لاستكمال تصوير أحداث العمل، بعد أن انتهت من تصوير ما يقرب من 5 أيام خارجية بالمناطق المحيطة.



ومن المقرر أن تستمر أسرة العمل فى هذا الديكور لما يقرب من 10 أيام، وتتنقل بعدها للإسكندرية لتصوير بعض المشاهد الخارجية.



مسلسل «أرض النفاق» رواية قدمها فؤاد المهندس فى فيلم يحمل نفس الاسم وأخرجه فطين عبدالوهاب 1949، وتتحدث الرواية عن المجتمع المصرى والعربى فى نهاية الأربعينيات فى إطار خيالى فانتازى، ولكنها واقعية فى نفس الوقت، ويشارك فى البطولة هنا شيحة، ودلال عبد العزيز، ومحمد ثروت، والصحفى إبراهيم عيسى، سيناريو وحوار أحمد عبدالله.