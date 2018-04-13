رئيس البرتغال يزور المنطقة الأثرية بالهرم

زار مارسيلو دى سوزا، رئيس جمهورية البرتغال، صباح اليوم، المنطقة الأثرية بالهرم، خلال زيارته للأراضي المصرية.



رافق الرئيس الضيف الوفد المرافق له، وتولى الدكتور خالد العناني وزير الآثار قيادة الجولة والقيام بدور المرشد السياحي وشرح المنطقة الأثرية بالكامل للرئيس البرتغالي والوفد.



وشهدت المنطقة الأثرية تشديدات أمنية مكثفة، حيث انتشرت قوات الأمن، بقيادة اللواء مصطفى أنسي، مساعد وزير الداخلية مدير شرطة السياحة والآثار، العميد وليد الشرقاوي، رئيس مباحث السياحة والآثار بالجيزة، بأنحاء المنطقة وسفح الأهرامات وأبو الهول وفندق مينا هاوس.