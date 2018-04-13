عمرو دياب «فورمال» في حفل «تحيا مصر»

شهد حفل الهضبة عمرو دياب، أمس الخميس، ظهوره للمرة الأولى منذ فترة طويلة مرتديًا زيًا رسميًا من لتتميز إطلالته بالرسمية، وهو ما لم يفعله الهضبة منذ فترة طويلة.



وخضع الهضبة لهذه الإطلالة بسبب طبيعة الحدث المتواجد به حيث بدأ الحفل في فندق القوات المسلحة بتواجد عدد كبير من الوزراء ورجال الدولة لصالح صندوق «تحيا مصر» من أجل تمويل المشروعات المختلفة.



وحضر الحفل ياسر القاضي، وزير الاتصالات، وسحر نصر، وزيرة الاستثمار، واللواء محمد الأمين، أمين عام صندوق تحيا مصر، والدكتور محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، ورجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، والمهندس محمد الأمين، وأسامة هيكل، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، وشريف خالد.



كما حضر من نجوم الفن والإعلام الدكتور مدحت العدل وحرمه، والفنانة ليلى علوي، والراقصة فيفي عبده، ورجاء الجداوي، وإيناس علي، ودوريس، والإعلامية سناء منصور والكاتب الصحفي ياسر رزق، وعبداللطيف المناوي، والإعلامي أحمد الطاهري، والدكتور سامر يوسف وحرمه، ورباب عبدالعاطي، والإعلامية سهير جودة وبوسي شلبي.