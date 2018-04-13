برنامج عروض أفلام مهرجان الإسماعيلية اليوم

تقام اليوم الجمعة، ضمن فعاليات الدورة الـ20 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام للأفلام التسجيلية والقصيرة، عدد من الندوات وعرض الأفلام المشاركة في المهرجان.



ويستقبل قصر ثقافة الإسماعيلية من الواحدة ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا عرض عدد من الأفلام التسجيلية، ويعقب كل منهما ندوة مع صناع العمل.



من المقرر عرض كل من فيلم «جلود» ومدته 32 دقيقة، «نغمة الإخلاص» ومدته 11 دقيقة، «المملكة الرابعة» ومدته 15 دقيقة، «الكل إلى جزء»، «آسية»، «الزهايمر»، «السرقة»، «كعك بالينسون»، و«ماذا تفعل قبل ليل منتصف أغسطس 2016».