القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
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الجمعة 13/أبريل/2018 - 10:34 ص

«نقل البرلمان»: خطة مناقشات قانون المرور الجديد.. الأسبوع المقبل

البرلمان
البرلمان
محمد جعفر
dostor.org/2126934

قال النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن هيئة مكتب اللجنة تشارك، الأسبوع المقبل، في وضع خطة مناقشات مشروع قانون المرور الجديد، بعد وصوله من الحكومة وإحالته من قبل هيئة مجلس النواب إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، وهيئة مكتب لجنتي النقل والتشريعية.

وأضاف عبد الواحد، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن إحالة القانون إلى لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، دون لجنة النقل يأتي من منطلق أن لجنة الدفاع هي الأكثر ارتباطًا بوزارة الداخلية وهي الجهة التي وضعت القانون.

وأشار عبد الواحد إلى أن هيئة مكتب لجنة النقل المكونة من الرئيس والوكيلين وأمين السر سيشاركون في جلسات الحوار المجتمعي وجلسات النقاش حول القانون.

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