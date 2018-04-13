تنفيذ 9 مشروعات لمياه الشرب في قنا بتكلفة 897.7 مليون جنيه

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع مسئولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة موقف المشروعات المختلفة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة قنا.



وصرح اللواء سيد العشرى، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى - خلال الاجتماع - بأنه يتم تنفيذ 9 مشروعات لمياه الشرب، بطاقة 181 ألف م3ي، بتكلفة 897.7 مليون جنيه، في محافظة قنا، وهى "محطة مياه الشاوريه – محطة مياه العضاضية – محطة مياه فرشوط – توسعات محطة مياه دشنا – محطة مياه ابوتشت – تأهيل وتطوير محطة مياه نجع حمادى – محطة مياه حجازة قبلى – محطة مياه الحراجية – استكمال محطة مياه الوقف".





