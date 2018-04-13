القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:45 م

زيزو يُقنع الخطيب بتأجيل التجديد لـ«البدري»
08:12 م

شكري يؤكد حرص مصر على تعزيز أطر التعاون مع العراق
08:07 م

إسبانيا والسعودية توقعان اتفاقيات تعاون عسكري
07:37 م

شكري يبحث مستجدات الأزمة الليبية مع المبعوث الأممي
07:32 م

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا
06:37 م

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا
11:43 م

مطار القاهرة يستعد لاستقبال أولى الرحلات الروسية خلال دقائق
05:34 م

الجنايات تخلي سبيل متهمين في قضية «إرهاب»
01:24 ص

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف
11:16 م

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
مصر
الجمعة 13/أبريل/2018 - 10:32 ص

تنفيذ 9 مشروعات لمياه الشرب في قنا بتكلفة 897.7 مليون جنيه

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان
محمد إبراهيم
dostor.org/2126931

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع مسئولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة موقف المشروعات المختلفة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة قنا.

وصرح اللواء سيد العشرى، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى - خلال الاجتماع - بأنه يتم تنفيذ 9 مشروعات لمياه الشرب، بطاقة 181 ألف م3ي، بتكلفة 897.7 مليون جنيه، في محافظة قنا، وهى "محطة مياه الشاوريه – محطة مياه العضاضية – محطة مياه فرشوط – توسعات محطة مياه دشنا – محطة مياه ابوتشت – تأهيل وتطوير محطة مياه نجع حمادى – محطة مياه حجازة قبلى – محطة مياه الحراجية – استكمال محطة مياه الوقف".


اقرأ أيضًا
منذ يومين

مطار القاهرة يستعد لاستقبال أولى الرحلات الروسية خلال دقائق

منذ 4 أيام

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25

منذ 5 أيام

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب

منذ 5 أيام

نص البيان الثامن عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

منذ 6 أيام

«سيدات أعمال مصر»: أزمتنا فى الاستيراد حتى الدراجات والورود

منذ اسبوع

التضامن: «توفير 6 عيادات مركزية لخدمة الحجاج فى السعودية»

الآن

قبل استضافتها القمة العربية.. أبرز المعلومات عن القاعة الكبرى بالظهران

دراسة: «السهر» ليلًا يؤدى إلى الوفاة مبكرًا

الجيش الليبى: «حفتر» عاد من فرنسا إلى بنغازى

فى ذكرى وفاته.. حكايات مصطفى أمين مع نجمات الفن

الأكثر قراءة

«إسكان البرلمان» تفجر مفاجأة حول قانون الإيجار القديم

شائعة تسريح 800 ألف موظف وراء الإطاحة برئيس ‏‏«التنظيم والإدارة»‏

حقيقة انتحار مهندس فى شبرا بسبب «الحوت الأزرق»

مرتضى: إيهاب جلال لن يدخل الزمالك مجددا.. ومفيش شرط جزائي

ألبومات الصور

بالصور.. لطيفة تتألق فى حفل «تحيا مصر»

عمرو دياب يتألق في حفل «تحيا مصر» بحضور وزراء ومشاهير (صور)

ختام فعاليات الملتقى الأول لفرسان الإرادة بجامعة المنصورة (صور)

استمرار فاعليات أول أسبوع للموضة في تاريخ السعودية (صور)

نجم الساعة

5 سنوات في الإليزيه.. اعترافات «أولاند» عن زعماء العالم وثورات الربيع العربي

الأكثر قراءة

«إسكان البرلمان» تفجر مفاجأة حول قانون الإيجار القديم

شائعة تسريح 800 ألف موظف وراء الإطاحة برئيس ‏‏«التنظيم والإدارة»‏

حقيقة انتحار مهندس فى شبرا بسبب «الحوت الأزرق»

مرتضى: إيهاب جلال لن يدخل الزمالك مجددا.. ومفيش شرط جزائي

كشكول

وزير التعليم العالى يفتتح معهد إعداد القادة بحلوان.. غدا

"أمهات مصر لإصلاح التعليم" ترفض نظام الثانوية العامة التراكمية

مستقبل تمريض الأطفال" مؤتمر بجامعة عين شمس.. ٢٢ أبريل

١٥ كلية بجامعة عين شمس تشارك بالدورة الـ١١ لمهرجان التمثيل المسرحى

دورة لتأهيل الباحثين بمعهد الدراسات والبحوث البيئية

الأمصار

المئات يتوافدون الى حدود غزة للمشاركة بجمعة العودة الثالثة

لبنان يدخل عصر الـ «5G»

مقتل 5 وإصابة 12 في تفجير أثناء مباراة لكرة القدم بالصومال

حرس السواحل الليبي ينقذ 137 مهاجرا

محمد بن سلمان يصل للسعودية بعد جولة أمريكية أوروبية

منوعات

«ناسا» تُحذر من خطورة 17 ألف كويكب حال اصطدامها بالأرض

نصائح لتحسين مشاعرك تجاه الوظيفة

خواطر وأمنيات

ولاد الكار

عن تحقيقه «نحو الأمية».. أحمد عاطف يفوز بجائزة الصحافة والإعلام

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك