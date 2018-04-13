«الزراعة» تواصل حملة تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاعات الوزارة المختلفة، حملة التحصين للماشية ضد الأمراض الوبائية.



وقالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إنه قد بدأت، الثلاثاء الماضى، أكبر حملة لتحصين الماشية من الأمراض الوبائية تحت شعار «من حق الجميع التحصين».



وأضافت: «طالبنا وزير التنمية المحلية والمحافظين التأكد من نشر التحصينات في كل القرى ومراكز المحافظات خلال عمليات التحصين وتقديم الدعم لكل المربين».