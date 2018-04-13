القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
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الجمعة 13/أبريل/2018 - 10:30 ص

العملات الإلكترونية توسع مكاسبها.. و«البيتكوين» أعلى 8000 دولار

البيتكوين
البيتكوين
الدستور
dostor.org/2126927

وسعت العملات الإلكترونية مكاسبها خلال تعاملات اليوم، وربحت نحو 50 مليار دولار في يوم، مع تجاوز سعر "البيتكوين" حاجز الـ8000 دولار.

وارتفعت "البيتكوين" بنحو 18% إلى 8085 دولار، حيث وصلت قيمتها السوقية إلى نحو مستوى 137.2 مليار دولار.

وتمكنت العملة الإلكترونية من أن تربح 1200 دولار خلال 24 ساعة، حيث كانت عند مستويات أقل من 6900 دولار.

كما قفزت عملة "الإيريوم" بنحو 20.1% إلى 510.5 دولار، أما "البربيل" فصعدت مُسجلة 0.645033 دولار، بنسبة ارتفاع 26%.

فيما زادت "بيتكوين كاش" بنسبة 14.3% عند 759.5 دولار، أما "الليتكوين" فصعدت بنحو 14.5% إلى 131 دولار.

ومع مكاسب العملات الإلكترونية صعدت قيمتها السوقية الإجمالية عند مستوى 312 مليار دولار، بعد أن سجلت في وقت سابق من تداولات اليوم 316 مليار دولار، وربحت نحو 48 مليار دولار في 24 ساعة.

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