القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
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الجمعة 13/أبريل/2018 - 10:25 ص

«لا للتلوث بالبلاستيك» ندوات لـ«شئون البيئة» بالدقهلية

صوره من الحدث
صوره من الحدث
الدقهلية - سالى نافع
dostor.org/2126923

عقدت إدارة الإعلام والتوعية البيئة والتدريب بجهاز شئون البيئة في الدقهلية ندوات موسعة تحت شعار "لا للتلوث بالبلاستيك"، ضمن فعاليات الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2018.

جاء ذلك انطلاقًا من خطة مصر 2030 للتنمية المستدامة التي تهتم بصحة الكوكب والإنسان من خلال الحث على خفض بصمتنا البيئية والكربونية والمائية باستخدام طاقة بديلة وترشيد الإستهلاك والحفاظ علي التراث الطبيعي "التنوع البيولوجي".

حضر الندوة المهندس ياسر محمد الجمل مدير إدارة الإعلام والتوعية والتدريب بجهاز شئون البيئة "إقليم شرق الدلتا"، المهندسة مني خضير صاحب شركة "خضير للبيوجاز" بالأقصر.

أكدت المهندسة مني خضير أهمية البيوجاز كطاقة بديلة للوقود الإحفوري بالإضافة إلى السماد العضوي الذي ينتج منه والطاقة الكهربية التي يمكن أن تتولد منه في حالة المزارع الكبيرة، وأشارت إلى أن المشروع بدأ من خلال تدريب تابع لوزارة البيئة.

وكشف المهندس ياسر الجمل عن مادة EM ودورها في زيادة فاعلية عملية التخمر في البيوجاز ثم استكمل حديثه عن أهمية مؤتمر التنوع البيولوجي الذي تستضيفه مصر في نوفمبر 2018 والرسائل التي يجب أن نتعلمها من شعار الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2018، ودور الوزارة في الحفاظ على التنوع البيولوجي ودور الفرع الإقليمي لشرق الدلتا في التصدي للاتجار غير المشروع في الحياة البرية.

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