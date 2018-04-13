نصائح لتحسين مشاعرك تجاه الوظيفة

 عبر ما تشعر به: إذا كنت تقع تحت بعض الضغط ، فلتعترف بهذا الأمر. ولتعبر عما يخالج نفسك في العمل ولا تترك الأمر ليتفاقم ولتكن صريحًا إلى أقصى درجة مع الآخرين.

 كن واضحًا فيما يخص مهام العمل:عليك أن تفصل بين العمل وحياتك العائلية ولا تأخذ بعض الأعمال لتنجزها في المنزل، وكذلك لا تأخذ مشاكلك في المنزل إلى العمل.

 عليك أن تتأكد من أن المكان الذي تعمل به يحظى بخصائص تساعدك على إنجاز المهام الموكلة إليك بصورة جيدة، ولكن لا تجعل البيئة التي تعمل بها مريحة للدرجة التي قد تخلد فيها للنوم أثناء العمل.

 إذا حددت موعدًا لإنهاء مهمة من مهام العمل الموكلة إليك، فعليك أن تنفذها في الميعاد الذي كنت قد حددته، ولكن إن لم تستطع فلتهرب في الحال.

 ضع كل تركيزك في المهام التي تقوم بها أثناء تواجدك في العمل لأن ساعات تواجدك في العمل هدفها إنجاز هذه المهام وليس الحديث مع الأصدقاء أو تناول المشروبات.

 حافظ على صحتك: تأكد من أن الوظيفة التي تعمل بها تضيف إلى صحتك الجسدية والنفسية وكذلك مبادئك وأفكارك التي تؤمن بها ولا تقتطع منها أي شئ. فإذا كانت الوظيفة التي تعمل بها ضد آرائك ومعتقداتك الشخصية فسوف تعاني من التوتر الحاد بصورة مزمنة.

 كن منظمًا: عليك أن تقوم بتنظيم أعباء العمل الملقاة على عاتقك، بالإضافة إلى تنظيم مكتبك.

 لا تجهد نفسك: فطاقتك محدودة مهما تعددت مهاراتك، إذا كان لديك مساعدين قم بتكليفهم ببعض المهام، وتعلم أن ترفض القيام بالكثير من الأعمال في وقت واحد.

 احصل على التغذية المناسبة: يجب أن تمنح جسمك الغذاء المتناسب مع قدر العمل الذي تعمله، فإذا كنت تبذل جهدًا بدنيًا كبيرًا فأنت تحتاج للمزيد من السعرات الحرارية، أما إذا كانت اجتماعاتك المهمة تعقد في المساء. فلا تتناول عشاءً ثقيلًا. كذلك لا تتناول الكثير من الوجبات الخفيفة ذات السعرات الحرارية العالية حتى لا تصاب بالسمنة.

 حدد مواعيد بدء يوم العمل الخاص بك ومواعيد انتهائه، والتزم بها.

 عش حياتك: تأكد من أنك لا تقضي حياتك كلها في العمل، ابحث عن بعض الأصدقاء الذين لا يعملون معك في نفس المكان الذي تعمل به ولتحط نفسك ببعض الهوايات والأنشطة الاجتماعية التي تأخذك بعيدًا عن العمل وكل ما يتعلق به.

 حدد أهدافك: تأكد من أن المهنة التي تعمل بها تساهم في دفع أهدافك الشخصية إلى الأمام.

 احصل على قسط من الراحة:أنت تحتاج إلى أن تنال قسطاً من الراحة بعيدًا عن العمل كل فترة.

 اعمل حتى تعيش فإنها مجرد وظيفة: قد تكون الوظيفة ذات أهمية كبيرة لك ولكن صحتك وسعادتك تأتيان على رأس القائمة.