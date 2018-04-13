القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
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08:45 م

زيزو يُقنع الخطيب بتأجيل التجديد لـ«البدري»
08:12 م

شكري يؤكد حرص مصر على تعزيز أطر التعاون مع العراق
08:07 م

إسبانيا والسعودية توقعان اتفاقيات تعاون عسكري
07:37 م

شكري يبحث مستجدات الأزمة الليبية مع المبعوث الأممي
07:32 م

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا
06:37 م

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا
11:43 م

مطار القاهرة يستعد لاستقبال أولى الرحلات الروسية خلال دقائق
05:34 م

الجنايات تخلي سبيل متهمين في قضية «إرهاب»
01:24 ص

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف
11:16 م

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
منوعات
الجمعة 13/أبريل/2018 - 09:37 ص

خواطر وأمنيات

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
وفاء النجار
dostor.org/2126891

• أحيانًا تكون الأماني بعيدة، وفجأة نجدها اقتربت، ونعتقد أن ما كان شبه مستحيل سوف يتحقق، إنها سعادة كبيرة حين تشعر أن ما كان بعيدًا قد دنا، وأن الأزهار قد أوشكت على التفتح وأن حياتك سوف تتبدل لتكون كما تتمناها.
• في حياتنا أحيانًا نطوي صفحات مؤلمة وجروح قاسية نحاول أن نتناسها لنكمل مسيرة حياتنا، قانعين بأن الحياة لا تعطينا كل ما نريد لكن علينا أن نستمتع بما في أيدينا ولأننا بشر فهذه القناعة لا تكون موجودة لدينا طوال الوقت مما يجعلنا ننبش في الجرح وتعاودنا ذكرياتنا المؤلمة.
• إنني لا أحتاج إلى من أشكو إليه حالي لأنه ليس بمقدور أحد في هذا العالم أن يحل مشاكلي إلا أنا ولكنني أحتاج حين أتألم إلى من يربت على كتفي أو يضمني إلى صدره، إلى من استطيع أن أبكي أمامه ولا أشعر أن ذلك ضعفًا فدموعي تغسل أوجاع روحي.
• أحب الحياة بكل ما فيها ــــ من بشر وطيور وحيوانات ونبات وحتى الجماد ــــ وأسعد لسعادة أي شخص أعرفه أو لا أعرفه فأنا أتفاعل مع أبطال الروايات التي أقرأها والأفلام والمسلسلات التي أشاهدها، وأفرح لفرح من فيها وأحزن لحزنهم ولا أحب أن أقرأ صفحة الوفيات ولا أخبار الحوادث لأننى أتألم بشدة إذا أصاب شخص مكروة، لذا فإن مصادر سعادتي وأحزاني متجددة دائمًا.
• إنني أحب نفسي كما هي رغم ما فيها من عيوب وأراها جميلة وأستطيع أن أصنع لنفسي عالمي الخاص الذي أعيش فيه وأطل على عالم الناس ثم أعود إلى عالمي فأنا أعيش في مكان ولكن روحي تسافر إلى أماكن بعيدة.
• إنني أعشق الموسيقى وليس لدي مطرب مفضل فأنا أحب القدامي والجدد. والعرب والأجانب واستمتع بمشاهدة كرتون ماشا والدب وتيمي تيرنر اللذين تحبهما ابنتي وأحب لعبة صيد السمك التي يحبها ابني ولدي علاقة خاصة باللغة الانجليزية فأنا أعشقها بلا حدود وهي صديقي الدائم والذي لا يعرفه أحد، وأستطيع من خلالها أن أقضي على توتري من أي موضوع يضايقني حين أقرأ قصة أو استمع إلى درس من دروس اللغة الإنجليزية على اليوتيوب.
• أختي الصغيرة .. أرى صورتك كلما طالعت واجهات المحلات في شارع طلعت حرب واتخيلك في الفساتين وأنت تبدين أميرة جميلة كما أراك دائمًا متى تقومين من رقدتك وأعود لاشترى لك الفساتين التي تحبين ان ترتديها كما كنت أفعل دائما؟
• يابني متى يذوب الجليد؟ متى استطيع أن أضمك إلى صدري وأشعر أني قد وفيتك حقك، يا حبيبي سامحني فقد ظلمتك كثيرًا وتركتك في وكر الثعالب فمتى أستطيع أن انتشلك قبل أن تصبح ذئبًا كبيرًا؟
• سيأتي رمضان هذا العام حاملًا في طياته احداث كثيرة وتغييرات كبيرة، أتمنى أن تتحقق أمنياتي وتملأ البهجة روحي ويجمعني الله بأحبائي وتعودين يا صغيرتي إلى مملكتك.

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