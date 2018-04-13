القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:45 م

زيزو يُقنع الخطيب بتأجيل التجديد لـ«البدري»
08:12 م

شكري يؤكد حرص مصر على تعزيز أطر التعاون مع العراق
08:07 م

إسبانيا والسعودية توقعان اتفاقيات تعاون عسكري
07:37 م

شكري يبحث مستجدات الأزمة الليبية مع المبعوث الأممي
07:32 م

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا
06:37 م

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا
11:43 م

مطار القاهرة يستعد لاستقبال أولى الرحلات الروسية خلال دقائق
05:34 م

الجنايات تخلي سبيل متهمين في قضية «إرهاب»
01:24 ص

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف
11:16 م

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
سياسي
الجمعة 13/أبريل/2018 - 09:30 ص

«إسكان البرلمان» تفجر مفاجأة حول قانون الإيجار القديم

البرلمان
البرلمان
محمد جعفر
dostor.org/2126888

أكد النائب خالد عبد العزيز، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد جلسات حوار مجتمعي كثيرة حول قانون الإيجار القديم، للوصول إلى تفاهمات بين جميع الأطراف، ورفع الظلم تدريجيا عن أصحاب العقارات.

ولفت في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أن قانون الإيجار القديم سيتعامل مع الشقق التي تم تأجيرها من عام 1954 إلى عام 1996، وهو ما يعني أن قيمة الإيجار بعد تعديلها لن تصل بأي حال من الأحوال إلى 500 جنيه، في ظل أن اللجنة تبحث التعامل مع الإيجارات الحالية التي لا تصل إلى 100 جنيه، وفي حالة تطبيق نسبة زيادة 300% كما هو متوقع فإن سعرها سيكون 300 جنيه فقط وهو سعر مقبول.

موضوعات متعلقة

برلماني: مناقشات قانون الإيجار القديم في 3 لجان نوعية الشهر المقبل

«إسكان النواب»: إقرار قانون الإيجار القديم بداية الانعقاد المقبل

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور

منذ أقل من شهر

مواجهة بين «تيار الاستقلال» و«فى حب مصر» حول معركة هيئة مكتب المهندسين

منذ أقل من شهر

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟

منذ أقل من شهر

مطالب المرأة: «مواصلة الدعم وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا»

منذ أقل من شهر

المؤشرات النهائية للانتخابات الرئاسية بالبحرالأحمر

منذ أقل من شهر

سقوط «شاشة عرض» على المحتفين بالانتخابات فى دار السلام

الآن

قبل استضافتها القمة العربية.. أبرز المعلومات عن القاعة الكبرى بالظهران

دراسة: «السهر» ليلًا يؤدى إلى الوفاة مبكرًا

الجيش الليبى: «حفتر» عاد من فرنسا إلى بنغازى

فى ذكرى وفاته.. حكايات مصطفى أمين مع نجمات الفن

الأكثر قراءة

شائعة تسريح 800 ألف موظف وراء الإطاحة برئيس ‏‏«التنظيم والإدارة»‏

حقيقة انتحار مهندس فى شبرا بسبب «الحوت الأزرق»

«إسكان البرلمان» تفجر مفاجأة حول قانون الإيجار القديم

مرتضى: إيهاب جلال لن يدخل الزمالك مجددا.. ومفيش شرط جزائي

ألبومات الصور

بالصور.. لطيفة تتألق فى حفل «تحيا مصر»

عمرو دياب يتألق في حفل «تحيا مصر» بحضور وزراء ومشاهير (صور)

ختام فعاليات الملتقى الأول لفرسان الإرادة بجامعة المنصورة (صور)

استمرار فاعليات أول أسبوع للموضة في تاريخ السعودية (صور)

نجم الساعة

5 سنوات في الإليزيه.. اعترافات «أولاند» عن زعماء العالم وثورات الربيع العربي

الأكثر قراءة

شائعة تسريح 800 ألف موظف وراء الإطاحة برئيس ‏‏«التنظيم والإدارة»‏

حقيقة انتحار مهندس فى شبرا بسبب «الحوت الأزرق»

«إسكان البرلمان» تفجر مفاجأة حول قانون الإيجار القديم

مرتضى: إيهاب جلال لن يدخل الزمالك مجددا.. ومفيش شرط جزائي

كشكول

"أمهات مصر لإصلاح التعليم" ترفض نظام الثانوية العامة التراكمية

مستقبل تمريض الأطفال" مؤتمر بجامعة عين شمس.. ٢٢ أبريل

١٥ كلية بجامعة عين شمس تشارك بالدورة الـ١١ لمهرجان التمثيل المسرحى

دورة لتأهيل الباحثين بمعهد الدراسات والبحوث البيئية

جامعة عين شمس تبرم بروتوكول تعاون مع البرتغال

الأمصار

أبرز ما جاء في الصحف الليبية 13-4-2018

أبرز ما جاء في الصحف اللبنانية 13-4-2018

أبرز عناوين الصحف الفلسطينية اليوم الجمعة

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

منوعات

نصائح لتحسين مشاعرك تجاه الوظيفة

خواطر وأمنيات

دراسة: «السهر» ليلًا يؤدى إلى الوفاة مبكرًا

ولاد الكار

عن تحقيقه «نحو الأمية».. أحمد عاطف يفوز بجائزة الصحافة والإعلام

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك