القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
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الجمعة 13/أبريل/2018 - 09:23 ص

سرقة كنيسة الروم الأرثوذكس بالسلط الأردنية

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
ماريان رسمي
dostor.org/2126885

أقدم لص على سرقة كنيسة الروم الأرثوذكس في مدينة السلط «10 كيلومتر غرب العاصمة عمّان»، واستولى اللص على نقود الكنيسة إضافة إلى بعض محتوياتها الأثرية المهمة.

وحسب موقع «أبونا» الكاثوليكى بالأردن، قال أحد شهود عيان «إن مسؤولي ورعاة الكنيسة أبلغوا الجهات الأمنية، التي حضرت للمكان، وعاينةت موقع الحادثة، إضافة لتزويدهم بشريط مصور للحادثة تم رصده من خلال الكاميرات الموجودة داخل الكنيسة».

واستنكر أهالي المدينة الاعتداء على الكنيسة، وعلى جميع دور العبادة، مشيرين إلى أن للمساجد والكنائس حرمات يجب أن تحترم، مطالبين في الوقت ذاته محافظ السلط والأجهزة الأمنية بالاهتمام وتكثيف جهودها للقبض على الفاعل.

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