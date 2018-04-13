النفط يتراجع لكنه يسجل أفضل أداء أسبوعي بـ8 أشهر

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم، بعد هدوء حدة التوترات السياسية في الشرق الأوسط، لكنه يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في 8 أشهر.



وكان النفط قد استفاد في الأسبوع الجاري من التوترات السياسية في سوريا مع تهديد الولايات المتحدة بتوجيه ضربة إلى هناك، الأمر الذي ردت عليه روسيا بأنها ستحبط أي محاولة لذلك.



ودعمت تلك التهديدات سعر الخام الذي وصل لأعلى مستوى منذ 2014، لكنه تخلى عن مكاسبه بعد أن صرح دونالد ترامب أنه لم يحدد موعد الهجمة على سوريا، مشيرًا إلى أنها قد تكون في وقت قريب جدًا أو عكس ذلك على الإطلاق.



وتراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يونيو بنحو 0.2% إلى 71.91 دولار للبرميل.



كما هبط سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم مايو عند 66.97 دولار للبرميل بنسبة انخفاض 0.2%.



وكانت منظمة "أوبك" أعلنت أمس أن إنتاج الخام هبط بمقدار 201 ألف برميل يوميًا في مارس الماضي.



على الجانب الآخر، رفعت "أوبك" توقعاتها بشأن المعروض من خارجها خلال العام الجاري بمقدار 1.71 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 59.61 مليون برميل يوميًا.