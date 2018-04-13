القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
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الجمعة 13/أبريل/2018 - 09:15 ص

14 أبريل.. انطلاق المعرض والمؤتمر الدولى لصناعة الدواء

الدواء
الدواء
علا العلاف
dostor.org/2126882

تنطلق فعاليات الدورة السادسة للمعرض والمؤتمر الدولي فارما كونكس فى الفترة من 14 إلى 16 أبريل المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، محور المشير.

يشارك فى المؤتمر 150 شركة عالمية فى مجال صناعة الدواء، منها شركات من 15 دولة أجنبية بحضور مديرى المصانع ومسئولى الإنتاج.

وسيتم عرض أحدث تكنولوجيا التصنيع الدوائى وأحدث الميكنات والمعدات الطبية الخاصة بالتصنيع الدوائى.

وقال المهندس علاء دردير، رئيس الشركة العربية الأفريقية للمؤتمرات والمعارض، إن المعرض هذا العام يركز على عملية استهداف جذب استثمارات أجنبية جديدة فى سوق الصناعات الدوائية بمصر، بجمع أهم الصناع العرب والأفارقة والأجانب، خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية التى تشهدها مصر، الآن وتوافر البيئة الاستثمارية المناسبة لذلك، وسيكون فرصة لتبادل الخبرات العالمية، وما توصلت له هذه الصناعة من تكنولوجيا فى العالم.

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