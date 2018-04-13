الأقباط يستعدون للحج السنوي إلى «جبل الطير»

تستعد مطرانية سمالوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، بمحافظة المنيا، تحت رعاية الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، للاحتفال السنوي لحج الأقباط لدير العذراء مريم، الشهير بـ«جبل الطير»، من الخميس 10 مايو حتى الخميس 17 مايو المقبل.



وانتهت الكنيسة من إنشاء استراحة من الناحية القبلية للكنيسة الأثرية بدير جبل الطير، وذلك لخدمة الزائرين بعيدًا عن حرم الدير الأثري.



يذكر أن دير جبل الطير مزار ديني يفد إليه أكثر من مليوني زائر سنويًا ما بين مسيحيين ومسلمين، وهو يقع على الضفة الشرقية لنهر النيل بمحافظة المنيا، ويضم الدير، الواقع أمام مركز سمالوط، كنيسة «السيدة العذراء»، أقدم الكنائس الأثرية في مصر، وبداخلها «المغارة» التي اختبأ فيها السيد المسيح وهو طفلًا، وأمه السيدة العذراء مريم، هربًا من الرومان، لمدة ثلاثة أيام، وذلك ضمن مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر.