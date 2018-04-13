القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
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الجمعة 13/أبريل/2018 - 08:02 ص

«الأرصاد»: ارتفاع شديد فى درجات الحرارة اليوم.. والقاهرة 36

أرشيفية
أرشيفية
متابعات
dostor.org/2126870

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، ارتفاع آخر في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا مائل للبرودة ليلًا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا والرياح أغلبها جنوبية غربية إلى معتدلة.

أما عن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية تكون جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 21 36
وسط الدلتا 20 35
الإسكندرية 17 30
بلطيم 17 31
مطروح 16 29
السلوم 17 30
سيوة 22 40
بورسعيد 18 28
دمياط 18 28
العريش 13 31
رفح 12 30
الإسماعيلية 18 36
السويس 18 36
رأس سدر 19 32
نخل 10 33
نويبع 21 32
طابا 18 32
كاترين 11 27
الطور 18 29
شرم الشيخ 22 31
الغردقة 20 32
مرسى علم 22 31
الفيوم 18 37
بنى سويف 18 37
المنيا 17 37
أسيوط 18 38
سوهاج 18 38
قنا 20 38
الأقصر 20 38
أسوان 22 39
أبوسمبل 22 37
الوادي الجديد 20 40
شلاتين 22 35
أبو رماد 23 34
راس حدربة 23 32
حلايب 23 32

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