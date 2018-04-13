السفارة الروسية: «موسكو» لا تُمارس تغيير الأنظمة فى الدول مثل «واشنطن»

ذكّرت السفارة الروسية لدى واشنطن، بأن روسيا لا تمارس تغيير الأنظمة في الدول، خلافًا لما صارت تتقنه الولايات المتحدة إلى حد الكمال على هذا الصعيد.



وقالت السفارة خلال تعليقها على جلسات الاستماع في الكونجرس الأمريكي، أمس الخميس، حول ترشيح مايك بومبيو لمنصب وزير الخارجية: «روسيا لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ولا تنظم الثورات هناك وذلك على عكس الولايات المتحدة التي باتت تتقن هذه التكنولوجيات إلى حد الكمال».



وأضافت أن واشنطن تحاول أن تلصق بالآخرين ما تقوم هي بتنفيذه في الدول الأخرى بذريعة الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان.



وشددت السفارة من جديد على أن روسيا، لا تتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى ولا تنظم الثورات المزيفة كما تفعل الولايات المتحدة التي لها باع طويل في ذلك.