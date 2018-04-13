أول تعليق من وزير النقل الروسى عقب عودة حركة الطيران مع القاهرة

أعلن وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف، اليوم الجمعة، أن روسيا ستتخذ المزيد من القرارات الإضافية لفحص مطارات الغردقة وشرم الشيخ، بداية الصيف.



وقال سوكولوف على هامش اجتماعات منتدى كراسنويارسك الاقتصادي، اليوم الجمعة: «عندما سيتم تطوير هذه الممارسة بعد استئناف الرحلات العادية إلى القاهرة، سيكون هناك أساس لمواصلة هذه المفاوضات بشأن استئناف رحلات الطيران العارض بداية الصيف».



ويأتي استئناف رحلات الطيران بين البلدين قبل افتتاح مونديال 2018 في روسيا، حيث يسعى العديد من المشجعين المصريين للسفر لروسيا خلال المونديال لتشجيع المنتخب المصري.