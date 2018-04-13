القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
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الجمعة 13/أبريل/2018 - 07:21 ص

أول رد إيراني على بيان الرباعية العربية ضدها بدعم الإرهاب

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
محمد عمر
dostor.org/2126864

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، عن رفض طهران بيان الرباعية العربية الذي أدان أمس أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطفة، معربا عن أسفه لتجاهل بعض الدول العدو المشترك لأمتنا.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الايرانية عن أمله في أن تحدد القمة العربية المقبلة عوامل وأسباب انعدام الاستقرار في المنطقة.

وأدانت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران، أمس الخميس، استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

كما استنكرت اللجنة التصريحات الاستفزازية المستمرة من قبل المسؤولين الإيرانيين ضد الدول العربية، وأعربت عن قلقها البالغ إزاء ما تقوم به إيران من تأجيج مذهبي وطائفي في المنطقة، بما في ذلك دعمها وتسليحها للمليشيات الإرهابية، ما يهدد الأمن القومي العربي.

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