ترامب: سنعود إلى اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادى إذا حصلنا على شروط أفضل

قال الرئيس دونالد دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة قد تعيد الانضمام إلى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي "TPP"، إذا حصلت على شروط أفضل.



وقال "ترامب" في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة: «سوف ننضم فقط إلى TPP إذا كان الاتفاق أفضل من الصفقة التي قدمت إلى الرئيس باراك أوباما».



وأضاف: «لدينا بالفعل اتفاقيات ثنائية مع ستة من الدول الإحدى عشر في الاتفاقية، ونحن نعمل على عقد اتفاق مع أكبر تلك الدول، مثل اليابان، التي ضربت تجارتنا بقوة لسنوات ماضية».



وكان البيت الأبيض قال مساء أمس الخميس، إن الرئيس دونالد ترامب أبلغ كبار المستشارين الاقتصاديين بإدارته بأن ينظروا في إمكانية إعادة الدخول في اتفاق جديد للتجارة مع دول المحيط الهادي، على الرغم من انسحابه من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي في يناير 2017.