ولى العهد السعودى يجرى اتصالًا هاتفيًا بالرئيس السودانى

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس السوداني عمر البشير، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية (سونا).



واتفق "بن سلمان" و"البشير"، خلال الاتصال على عقد اجتماع مشترك على هامش القمة العربية الـ29 التي تنطلق الأحد المقبل، بالعاصمة السعودية الرياض.



وأضافت الوكالة: «وذلك لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الأهتمام المشترك».



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع السودانية، عن استمرار مشاركة قواتها ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في حرب اليمن.



وفي السياق ذاته، أعلنت الرئاسة السودانية، الخميس، عن أن البشير سيتوجه، غدًا السبت، إلى السعودية، مترأسًا وفد بلاده المشارك في القمة العربية.