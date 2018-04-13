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الجمعة 13/أبريل/2018 - 06:29 ص

دراسة: «السهر» ليلًا يؤدى إلى الوفاة مبكرًا

السهر ليلًا
السهر ليلًا
محمد عمر
dostor.org/2126857

كشفت دراسة علمية جديدة، عن أن الأشخاص الذين يسهرون لأوقات متأخرة ويعملون بالليل عرضة للوفاة مبكرًا مقارنة بمن يستيقظون مبكرًا ويعملون بالنهار.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم ساعات متأخرة بشكل طبيعي في الجسم كانوا أكثر عرضة بنسبة 10٪ للموت خلال فترة معينة مقارنة بمن يستيقظون مبكرًا ويعملون في الصباح، وذلك حسب ما نقلت قناة " NBC" نيوز الأمريكية أمس الخميس.


وأشارت القناة إلى أن النتائج التي توصلوا إليها تتفق مع تقارير أخرى تظهر أن الأشخاص الذين يبقون في وقت متأخر من الليل لديهم مخاطر أكبر للإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم وبعض أنواع من مرض السرطان.

وأجرى الباحثون البريطانيون البحث على أكثر من 400 ألف شخص شاركوا في دراسة كبيرة عن الجينات والصحة، كجزء من استبيان مفصل.

وتم سؤال المشاركين، عما إذا كانوا يميلون إلى أن يكونوا أشخاص ليلين مثل البوم أو يستيقظون مبكرًا.

وقال كريستين كنوتسون، أستاذ مساعد في علم الأعصاب في كلية الطب في جامعة نورث وسترن فينبيرغ: «وجدنا أن الليلين كانت نسبة الوفاة تزيد بنسبة 10 في المائة لديهم على مدى فترة ست سنوات ونصف».

وأضاف "كان ذلك حتى بعد أن أخذنا في الاعتبار بعض الأمور مثل المشاكل الصحية القائمة".

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