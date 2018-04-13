إنجاز جديد لـ«ترامب».. انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة داخل أمريكا

انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة من أجل الحصول على إعانة بطالة الأسبوع الماضي، حيث تراجع إلى مستوى قياسي، بما يعزز من موقف الرئيس دونالد ترامب.



وأكدت وزارة العمل الأميركية، أمس الخميس، أن طلبات الإعانة الجديدة تراجعت إلى 9 آلاف طلب إلى مستوى بلغ 233 ألفًا للأسبوع المنتهي في السابع من أبريل الجاري وذلك حسب قناة الحرة.



وأشارت القناة إلى أن هذا دليل على استمرار قوة سوق العمل على الرغم من تباطؤ نمو الوظائف في شهر مارس.



وبلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة أدنى مستوى له خلال 17 عامًا، حيث سجل 4.1 %، وهو ما لا يبتعد كثيرًا عن توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لمعدل يبلغ 3.8 %بنهاية العام.