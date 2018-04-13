طلاب أمريكيون ينهون احتجاجهم بعد تحذيرات الجامعة لهم

أنهى طلاب جامعة نيويورك احتجاجات لهم بعد تحذيرات من قبل الجامعة باتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم.



وقالت صحيفة واشنطن بوست الامريكية، أمس الخميس، إن الطلاب المتظاهرين في جامعة نيويورك الذين رفضوا مغادرة مبنى الجامعة، ليلة الثلاثاء الماضي، بشكل سلمي بعد أن حذرهم المسؤولون من اتخاذ إجراءات تأديبية محتملة، رضخوا للجامعة وأنهوا احتجاجهم.



وقال المتظاهرون إنهم قلقون من احتمال فقدان السكن والمساعدات المالية من الجامعة، كما تم إبلاغ أولياء أمورهم بهذا الأمر؛ لإجبارهم على إنهاء الاحتجاج.



وقال جون بيكمان، المتحدث باسم جامعة نيويورك: «إننا نحترم تمامًا حق الطلاب في ممارسة حرية التعبير والاحتجاج لكن تعطيل العمليات الجامعية مرفوض فهو ليس احتجاجًا».



وأضاف "بيكمان": «سيخضع الطلاب للإجراءات التأديبية، فقد أخبرتهم الجامعة مرارًا وتكرارًا أنه يتوقع منهم المغادرة عندما يتم اغلاق المبنى في الساعة الحادية عشرة مساءً، وأنهم مرحب بهم بالعودة واستئناف احتجاجهم في اليوم التالي، ولكن إذا أصروا على البقاء فقد يخضعون لإجراءات تأديبية جامعية».