17.5 مليون دولار مكافأة لرئيس «إكسون موبيل» خلال 2017

قال عملاق النفط الأمريكي إكسون موبيل، إن إجمالي المكافآت المالية التي حصل عليها دارن وودز رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي زاد حوالي 4% إلى 17.5 مليون دولار في 2017، وهو عامه الأول في إدارة أكبر شركة منتجة للنفط في العالم مملوكة ملكية عامة.



وجاءت الزيادة مع تضاعف أرباح إكسون إلى أكثر من المثلين في 2017 بفضل ارتفاع أسعار الخام، ومع إطلاق الشركة توسعات مهمة لعملياتها في البرازيل والولايات المتحدة وجيانا.



ورغم هذا فإن وودز ما زال يتعين عليه أن يتغلب على سلسلة أخطاء تشغيلية وقع فيها سلفه وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون.



وهبطت أسهم إكسون حوالي 14% منذ تولي وودز منصبه في يناير 2017.



وقالت إكسون في إفصاح إلى الهيئات التنظيمية، إن مكافآت وودز في 2017 شملت، بين أشياء أخرى، زيادة قدرها 20 % في راتبه ليصل إلى 1.2 مليون دولار وقفزة 50 % في علاوته إلى 1.8 مليون دولار.



ورفعت الشركة راتب وودز للعام 2018 إلى 1.4 مليون دولار لكنها لم تقدم تفاصيل بشأن البنود الأخرى للمكافآت المالية للعام الحالي.



ومثل كثير من شركات النفط الكبرى، فإن الرئيس التنفيذي لإكسون لديه طائرة مملوكة للشركة لاستخدامها في رحلاته حتى لو كانت لأمور شخصية.



والمدفوعات التي حصل عليها وودز في 2017 أكبر 108 مرات من متوسط المكافآت البالغ 161562 دولارًا للعاملين في إكسون وعددهم 70 ألفًا تقريبًا.