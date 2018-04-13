المفوضية الأوروبية تدعو «فيس بوك» للتعاون الكامل مع المحققيين

دعت المفوضية الأوروبية "فيس بوك" إلى التعاون الكامل مع المحققين الأوروبيين، بعد فضيحة تتعلق بنقل بيانات مستخدمي "فيس بوك" الشخصية إلى شركة "كامبريدج أناليتيكا" الخاصة.



وقالت المفوضة الأوروبية للمسائل القضائية فيرا جوروفا، بعد إجرائها حديثا مفتوحا مع نائبة رئيس مجموعة "فيس بوك" شيريل ساندبرج: «إنّ ما يقلقني خاصة، هي معلومات المواطنين الأوروبيين الذين طاولتهم الفضيحة».



وأضافت "جوروفا": «لقد حضّيت "فيس بوك" على التعاون الكامل مع المحققين الأوروبيين»، مشيرة إلى أنها نصحت بأن يُوافق الرئيس التنفيذي لـ"فيس بوك" مارك زاكربرج على دعوة من أجل أن يحضر أمام البرلمان الأوروبي لشرح الموقف.



وبسبب تراكم الجدالات والانتقادات، قدّم "فيس بوك" في الأيام الأخيرة حججًا كثيرة لأخطائه السابقة ووعد بتحسين أدائه.



ويواجه "فيس بوك" أزمة منذ فضيحة جمع "كامبريدج اناليتيكا" بيانات المستخدمين الشخصية واختراق خصوصيتهم من أجل تطوير برمجية تتيح التكهن والتأثير على صوت الناخبين من أجل إمالة كفة حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتخابية في العام 2016.