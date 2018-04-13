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الجمعة 13/أبريل/2018 - 04:48 ص

ماتيس: ترامب يمكنه اتخاذ القرار بشأن سوريا دون العودة للكونجرس

وزير الدفاع الأمريكي،
وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس
نيفين أشرف
dostor.org/2126849

قال وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب يمكنه أن يتخذ قرار بشأن استخدام القوة العسكرية في سوريا دون العودة إلى الكونجرس.

وأوضح خلال جلسة استماع لجنة الخدمات المسلحة التابعة لمجلس النواب الأمريكي «الكونجرس»، أن الهدف من استخدام القوة العسكرية في سوريا هو حماية العسكريين الأمريكيين من ضربات كيميائية محتملة ضده.

وصرح ماتيس قائلا: «لدينا وحدات في سوريا.. مرة أخرى، نحن نتحدث عن حماية قواتنا، ولا أعتقد أننا بحاجة إلى انتظار استخدام الأسلحة الكيماوية ضدنا».

وأشار إلى أن ترامب لم يتخذ قرارًا بعد بتوجيه ضربة لسوريا، ورفض الإجابة على أسئلة إضافية بحجة عدم رغبته في تأجيج هذا الموضوع.

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