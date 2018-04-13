نيابة حلوان تطلب تحريات المباحث فى اتهام عاطل بحيازة أقراص مخدرة

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بسرعة تحريات مباحث قسم شرطة حلوان، حول اتهام عاطل بحيازة كمية من أقراص الترامادول المخدرة.



وكان النقيب عمرو أبو اليسر، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، تمكن بإشراف المقدم هانى أبو علم، رئيس المباحث من ضبط "م. م" 27 سنة عاطل، بعد الاشتباه به أثناء مرور دورية من مباحث القسم، وبتفتيشه عثر بحوزته على 60 قرص ترامادول.



وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازة الأقراص المخدرة، بقصد الاتجار، وتحرر محضرا بالواقعة، فيما تباشر النيابة التحقيقات.

