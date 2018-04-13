أبرزها «حمص الشام».. 4 أطعمة تحمى قلبك

يمكن الحفاظ على القلب سليما معافى إذا تمكنت من الحفاظ على الغذاء، وتشير الإحصائيات التي أجريت في بريطانيا إلى أنه في كل دقيقتين هناك من يتعرض إلى نوبة قلبية.



وقدم موقع «share care» بعد الأغذية التي تساعد بشكل كبير في حماية القلب من خطر الإصابة بالأمراض:



الخضروات

وتعتبر الخضروات من الأغذية التي تحافظ على صحة القلب، وحمايته، بفضل ما تحمله من فيتامينات ومعادن مهمة للقلب والجسم ككل، تساعد بشكل كبير في خفض السعرات الحرارية للجسم، لذا فطبق سلطة الخضروات شريك دائم لمائدتك.



حمص الشام

ويعد حمص الشام المشروب الرسمي للمصريين في فصل الشتاء، فالحمص يحتوي على البروتين الذي يحتاجه الجسم، فكوب واحد يمكنه أن يعطيك الطاقة والنشاط لقلبك.



سمك السالمون

فيما يساعد سمك السلمون في حماية القلب من خطر الإصابة بالأمراض الشهيرة للقلب، بالإضافة إلى أنه يحتوي على الأحماض الدهنية، لذا نصحت جمعية القلب الأمريكية بتناول وجبتين من الأسماك أسبوعيًا.



الآيس كريم

ويساعد تناول الآيس كريم آثار الصوديوم، السبب الرئيسي في ارتفاع ضغط الدم، كما أنه يعتبر من المواد المضادة للأكسدة التي تحافظ على خلايا الجسم.