القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
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الجمعة 13/أبريل/2018 - 04:23 ص

مستشار الأمن القومى الأمريكى ونظيره الكورى يبحثان محادثات القمة المرتقبة

مستشار الأمن القومي
مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض الجديد جون بولتون
نيفين أشرف
dostor.org/2126845

اجتمع مستشار الأمن الوطني للمكتب الرئاسي بكوريا الجنوبية، جونج وي-يونج مع مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض الجديد جون بولتون، لبحث محادثات القمة بين الكوريتين المرتقبة في يوم 27 أبريل الجاري، وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة المقرر انعقادها في غضون شهري مايو ويونيو.

وجاء ذلك لإنشاء خط ساخن بين مستشاري الأمن للبلدين منذ تنصيب المستشار بولتون في يوم 9 أبريل الجاري.

واجتمع المستشار بولتون مع نظيره الياباني شوتارو ياتشي بعد لقائه مع المستشار جونج إلا أنه لم تعقد محادثات ثلاثية بينهم.

وقال مصدر بمكتب الأمن القومي الأمريكي لوكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب"، إن المستشار بولتون اجتمع مع كل من نظيريه الكوري الجنوبي والياباني حيث اتفق معهما على تعزيز التنسيق والتعاون بينهم باستمرار.

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