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الجمعة 13/أبريل/2018 - 04:12 ص

الكوريتان تعقدان جولة أخرى من محادثات العمل.. الأسبوع المقبل

الكوريتان
الكوريتان
نيفين أشرف
dostor.org/2126843

اتفقت كوريا الجنوبية وجاراتها الشمالية، على عقد جولة أخرى من محادثات العمل بينهما في الأسبوع المقبل؛ لمناقشة القضايا المعنية بمحادثات القمة بينهما، على رأسها البروتوكول وتدابير الأمن والاتصالات والتغطية الصحفية.

ومن المقرر أن تعقد الكوريتان محادثات القمة بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون، في يوم 27 أبريل الجاري في قرية الهدنة بانمونجوم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب".

وقال مسؤول بارز في مكتب الرئاسة، اليوم الجمعة، إنه من المتوقع عقد محادثات العمل في مطلع الأسبوع المقبل.

ويعتزم مكتب الرئاسة في محادثات العمل وضع اللمسات الأخيرة، قبل عقد المحادثات الرفيعة المستوى المتوقع عقدها في يوم 18 من الشهر الجاري.

وذكر المسؤول بشأن خارطة الطريق لنزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية التي تسعى بلاده تنسيقها مع الولايات المتحدة أن الحكومة الكورية الجنوبية تملك حلول نزع الأسلحة النووية، غير أنه من الصعب الكشف عنها.

وأضاف بشأن محادثات قمة بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في يونيو المقبل أن البلدين ينسقان بشأنها.

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