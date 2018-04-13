الإثنين.. انطلاق المؤتمر السنوى للمسئولية المجتمعية للشركات

يُنظم اتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبنك الإسكندرية ومؤسسة التطوير والتنمية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وبدعم من الغرفة الأمريكية للتجارة، المؤتمر السنوى الرابع للمسئولية المجتمعية للشركات الأثنين المقبل، والذى يعقد على مدار يومين.



ويؤكد المؤتمر على أهمية وجود شركات رابحة ومنتجة تعمل فى ظل مناخ اقتصادى واجتماعى قوى مع قطاع عام ومنظمات مجتمع مدنى فاعلة وحيوية، الأمر الذى لا غنى عنه لتحقيق تقدم اقتصادى ورفاهية اجتماعية يتسما بالعدالة والتوازن والاستدامة.



ويشارك فى المؤتمر حوالى 2000 ممثل عن جمعيات رجال الأعمال وسيدات الأعمال، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال وجمعيات المستثمرين والجمعيات الأهلية، والجامعات والمراكز البحثية على مستوى الجمهورية والسفارات والجهات المانحة والمنظمات الدولية العاملة بمصر.