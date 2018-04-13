31 مايو.. أولى جلسات محاكمة سحر الجعارة بتهمة سب عميد «العلوم الإسلامية»

حددت محكمة جنح الدقي جلسة 31 مايو المقبل، لنظر أولى جلسات دعوى السب والقذف المقامة من محمد كمال الدين، المحامي، وكيلًا عن الدكتور عبدالمنعم فؤاد، عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين بجامعة الأزهر، ضد الكاتبة الصحفية سحر الجعارة؛ لنشرها مقالًا يحمل سبًا وقذفًا.



وقال "كمال الدين" في دعواه: «إنه تم الادعاء مدنيا بمائة ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت لحين اللجوء إلى المحكمة المدنية المختصة بعد إثبات الأضرار التي توجب التعويض الكامل جبرًا للضرر وخاصة أن موكلي عالم أزهري وصعيدي حر يأبى أن تلوكه الألسن بعبارات يعف اللسان عن سردها».



وأضاف أنه بصدد إعداد شكوى موجهة لنقيب الصحفيين للإخلال بنص المادة ١٩ من القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم الصحافة وذلك فيما يتعلق بالالتزام الخاص بميثاق الشرف الصحفي وما يجب أن يتحلى به الصحفي الممارس لمهنة الصحافة.