«الفلوس كل حاجة».. الزواج يجعلك أكثر سعادة لو مرتبك 60.000 دولار

وجدت دراسة أجرتها جامعة "ولاية جورجيا"، أن المتزوجين الذين يكسبون أقل من 60.000 دولار في السنة لديهم أعراض اكتئابي أقل من غيرهم.



وقد أظهرت الأبحاث السابقة أن الزواج يجعل الناس أكثر سعادة وصحة، حيث أكد الباحثون، أن الزواج يمكن أن يؤثر على خطر الاكتئاب اعتمادًا على الدخل المادي.



وأشارت الدراسة إلى أن الأزواج المتزوجين الذين يقل دخل الأسرة عن 60 ألف دولار سنويا يعانون من أعراض اكتئاب أقل من غير المتزوجين الذين يتقاضون راتبا مماثلا.



ويقترح مؤلفو الدراسة أن السبب في ذلك هو أن الدخل المادي يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على رفاهية الشخص إذا كان مرتبطًا بأخر.



وقام الباحثون بفحص البيانات المأخوذة من استطلاع "تغيير حياة الأمريكيين"، والذي يتكون من مقابلات مع أكثر من 3500 بالغ تتراوح أعمارهم ما بين 24 عامًا و89 عامًا، في الولايات المتحدة.



وأشارت الأبحاث السابقة إلى أن المتزوجين أكثر سعادة وصحة من غير المتزوجين وأن الزواج هو مصدر رئيسي للضغط على المدى الطويل.



وكانت الدراسة واحدة من أولى الدراسات التي أشارت إلى وجود جانب سلبي للزواج بعد سنوات، حيث ربط الباحثون السعادة بالمال.