القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
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الجمعة 13/أبريل/2018 - 03:33 ص

حواجز مرورية بمحيط أعمال إنشاء كوبرى كارفور المعادى

حواجز مرورية بمحيط
مصطفى حربى
dostor.org/2126834

عززت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت اﻷشقر، مساعد وزير الداخلية، من تواجد الخدمات المرورية بمحيط أعمال إنشاء كوبري كارفور المعادي للمشاة أعلى الطريق الدائري، لمتابعة سير حركة السيارات، وإرشاد السائقين للطرق البديلة.

وأكدت الادارة العامة للمرور، أن أعمال إنشاء الكوبري بدأت في 10 مارس الماضي، وتنتهي 25 أبريل الجاري، وتتضمن الأعمال تأسيس قاعدة كوبري المشاة نحو 35 مترًا طول و8 أمتار عرض بعمق 5.5 متر.

ونوهت المرور، بأنه لن يتم اتخاذ أي إجراءات مرورية على الطريق الدائري الرئيسي أو طريق الخدمة، وسط تدعيم الخدمات المرورية بمحيط اﻷعمال لملاحظة حركة السيارات.

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