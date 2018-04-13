نائب أمريكى: الضربة العسكرية على سوريا باتت وشيكة

‏قال عضو مجلس الشيوخ الأميركي جيف ميركلي، اليوم الجمعة، في تصريحات لشبكة «سي. إن. إن» الأمريكية، إن الضربة العسكرية على سوريا باتت وشيكة، وفقا لما ذكرته شبكة سكاي نيوز الإخبارية، في نبأ عاجل لها.