نائب أمريكى: الضربة العسكرية على سوريا باتت وشيكة
قال عضو مجلس الشيوخ الأميركي جيف ميركلي، اليوم الجمعة، في تصريحات لشبكة «سي. إن. إن» الأمريكية، إن الضربة العسكرية على سوريا باتت وشيكة، وفقا لما ذكرته شبكة سكاي نيوز الإخبارية، في نبأ عاجل لها.
قال عضو مجلس الشيوخ الأميركي جيف ميركلي، اليوم الجمعة، في تصريحات لشبكة «سي. إن. إن» الأمريكية، إن الضربة العسكرية على سوريا باتت وشيكة، وفقا لما ذكرته شبكة سكاي نيوز الإخبارية، في نبأ عاجل لها.
أحيت نجمة العالم العربي والتونسية لطيفة، ثاني فقرات حفل صندق تحيا مصر، الذي يقام داخل فندق الماسة بحضور عدد كبير من الوزراء ونجوم الفن والإعلام ومشاهير المجتمع بكافة المجالات. وحضرت "لطيفة" بصحبة ...
اختتمت اليوم الخميس، فعاليات الملتقى الطلابى الأول لفرسان الإرادة بمدرج الدكتور مجدى أبوريان بكلية الهندسة جامعة المنصورة، والتى تنظمها جامعة المنصورة تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوى، رئيس الجامعة ...