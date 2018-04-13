دراسة تُطالب بزيادة سعر السجائر بنسبة 50٪

توصلت دراسة حديثة إلى أن ارتفاع تكلفة السجائر، يمكن أن ينقذ أكثر من 60 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.



ويقول الخبراء إن سعر السجائر يجب أن يزيد بنسبة 50٪، وذلك من أجل توفير حياة 60 مليون إنسان حول العالم.



ووفقًا لما ذكره صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أكد الخبراء، أن زيادة تكاليف عبوات السجائر بنسبة 50٪، ستؤدي الى توقف 67 مليون شخص على الأقل.



وأوضح الخبراء، أن لدى أصحاب الدخل المنخفض معدل إقلاع أكبر بمقدار 7.7 مرة من أصحاب الدخول المرتفعة.



وأشار الباحثون إلى أنه من المقرر أن يكون التدخين مسؤولًا عن مليار حالة وفاة في القرن الواحد والعشرين.



ووجدت الدراسة أنه على الصعيد العالمي، سيتم اكتساب حوالي 449 مليون سنة من الحياة، في حين سيتم توفير ما يقرب من 157 مليار دولار في علاج الأمراض المرتبطة بالتدخين، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان.



وتشير الأبحاث السابقة إلى زيادة الضرائب على التبغ بأكثر الطرق فعالية لتشجيع الناس على الإقلاع عن التدخين ووقف الناس عن تناول هذه العادة.

