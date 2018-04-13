القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
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الجمعة 13/أبريل/2018 - 03:06 ص

أسعار البيض اليوم.. كرتونة «الأبيض» بـ35 جنيهًا

أسعار البيض اليوم..
دعاء أبو العزم
dostor.org/2126824

استقرت أسعار البيض، اليوم الجمعة، وسجّل سعر كرتونة البيض الأحمر أو الأبيض 38 جنيهًا للمستهك، و35 جنيهًا للجملة.

فيما سجّل سعر كرتونة البيض البلدي 47 جنيهًا للمستهلك، و43.5 جنيه للجملة.

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