13262.5 دولار.. سعر طن «النيكل» اليوم

بالصور.. لطيفة تتألق فى حفل «تحيا مصر»

أحيت نجمة العالم العربي والتونسية لطيفة، ثاني فقرات حفل صندق تحيا مصر، الذي يقام داخل فندق الماسة بحضور عدد كبير من الوزراء ونجوم الفن والإعلام ومشاهير المجتمع بكافة المجالات. وحضرت "لطيفة" بصحبة ...