انخفاض أسعار السكر عالميًا

انخفض سعر السكر عالميًا خلال تعاملات، اليوم الجمعة، لأقل مستوى منذ سبتمبر 2015، مع مخاوف زيادة الإمدادات من الهند وتايلاند.



وتراجع سعر العقود الآجلة للسكر تسليم يوليو بنحو 1.1% إلى 12.06 سنت للرطل، وذلك بعد أن وصل إلى مستوى 11.96 سنت في وقت سابق.



وتعد تلك هي المرة الأولى التي يهبط فيها السكر أدنى من 12 سنتا منذ سبتمبر 2015.



ويأتي هبوط السكر في الوقت الذي تسعى فيه شركة "بانج" الزراعية لبيع أطنان من السكر البرازيلي لديها.



كما كانت شركة السكر الألمانية "سيودزوكر" أصدرت تحذيرا بشأن الأرباح بسبب ضعف الأسعار، مما دفع وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني لتخفيض توقعاتها للشركة من مستقرة إلى سلبية.