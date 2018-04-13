منتجات الصويا تقلل الإصابة بسرطان الثدى

نشرت جمعية السرطان الأمريكية، بحثًا جديدًا عبر صفحتها، يشير إلى أن منتجات الصويا الغذائية آمنة، وأنها مفيدة للنساء المصابات بسرطان الثدي.



ووفقا للخبر الذي نشرة موقع «eurekalert »، فأن أطعمة الصويا، أثارت بعد المخاوف بسبب «الأستروجين»، والذي يتسبب عل نمو الخلايا السرطانية وانتشارها.



وتحتوي منتجات الصويا على كميات كبيرة من الـستروجين النباتي، وهو المسئول عن المواد الكيميائية التي تشبه هرمون الأستروجين ولكن بمستويات أقل، وارتفاع مستوياته أحد عوامل الخطر للإصابة بسرطان الثدي.



وتحتوي منتجات الصويا، على «الأيسوفلافون»، والذي يساعد في تباطئ نمو الخلايا السرطانية بالثدي، حيث أشارت بعض الأبحاث السابقة إلى أنه يدخل في العديد من الأدوية لعلاج سرطان الثدي.



ويوصي القائمين على الدراسة، استهلاك النساء لمنتجات الصويا، للتمتع من فوائدها الصحية، بالإضافة إلى حمايتهم من خطر الإصابة بسرطان الثدي، حيث تعد منتجات الصويا من الأطعمة الغنية بالبروتين، والألياف، والحديد وأوميجا3، والأحماض الدهنية.