«المصريين الأحرار»: نعد كوادر شبابية مؤهلة لخوض انتخابات المحليات

أكد إسلام الغزولي، عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، على ضرورة إجراء الانتخابات المحلية في أقرب وقت، متابعًا: «الأهم من إجراء الانتخابات أن يكون لدينا كوادر شبابية قادرة على خوض تلك الانتخابات».



وأضاف «الغزولي» في تصريح لـ«الدستور»: «لا يمكن أن نطالب بإجراء انتخابات للمحليات ونحن لا نملك كوادر شبابية قادرة على خوض الانتخابات أو تحمل العمل الشعبي المحلي وإلا سنجد أنفسنا أمام مشكلة كبيرة».



وأوضح أن حزب المصريين الأحرار يعمل حاليًا على إعداد الكوادر الشبابية التي يمكنها خوض تلك الانتخابات، مؤكدًا على أهمية تلك المجالس، خاصة بعدما أصبح لها صلاحيات واسعة يمكن من خلالها سحب الثقة حتى من المحافظين.