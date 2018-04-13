فيديو.. جورج وسوف: «رئيسنا بشار الأسد مش هنلاقى أحسن منه»

أثار الفنان السوري جورج وسوف جدلًا واسعًا بسبب تصريحاته الجريئة، خلال استضافته في برنامج "عائشة" الذي تقدمه الإعلامية التونسية عائشة على شاشة قناة "صدى البلد".



وأكد "وسوف"، خلال لقائه إن بلاده الحبيبة سوريا باقية أرضًا وشعبًا، سواء بوجود النظام أو رحيله، مضيفًا: «رئيسنا بشار الأسد، مش هنلاقي أحسن منه».



وردًا على سؤال من خان سوريا؟، قال سلطان الطرب: «أنا لم أخن وطني، اسألي غيري، أنا وفيْ لوطني»، مؤكدًا أن احترامه لوطنه ولرئيس بلاده هو ما يجلب إليه احترام الناس والعالم أجمع.



