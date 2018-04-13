«برلمانى»: عودة السياحة الروسية ستنعكس بشكل إيجابى على القطاع الاقتصادى

أكد النائب حسين أبو جاد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن عودة السياحة الروسية إلى مصر، ستنعكس بشكل إيجابي على القطاع الاقتصادي والاستثماري، لعدة أسباب أهمها جلب عملة صعبة إلى مصر وتشجيع المستثمرون الأجانب للقدوم للاستثمار في مصر.



وقال «أبوجاد»، في تصريح لـ«الدستور» إن عودة السياحة أيضًا تعد شهادة أمان للعالم أجمع بأن مصر نجحت في القضاء على الإرهاب الذي كان يهدد أمن وسلامة المنطقة وليس مصر فقط، مطالبًا جميع الدول التي اتخذت قرارات سابقة بحظر السياحة إلى مصر أن تراجع نفسها في ذلك.

