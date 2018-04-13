دراسة: لو مكتئب.. «ألعب ملاكمة»

كشف موقع "نت دكتور" البريطاني، عن دراسة جديدة، تفيد بأن ممارسة رياضة «الملاكمة» تساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب والتوتر.



وقالت دكتورة فيليسيتي جيبونز، وهي أستاذة مساعدة في علم النفس، إن ممارسة رياضة الملاكمة لها تأثير إيجابي على الصحة النفسية والجسدية، بالإضافة إلى زيادة الثقة بالنفس.



وأضافت "جيبونز"، أن الملاكمة تقوي الإحساس بالشعور بالثقة في الذات، وتقليل الشعور بالغضب والضيق، علاوة على فائدتها للصحة العقلية والنوم.



وأكد أحد المشاركين في الدراسة، إن الطاقة الهائلة المبذولة في التمارين تساعد فعلياً في التخلص من التوتر والحفاظ على الرشاقة في الوقت ذاته.