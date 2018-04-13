«سياحة البرلمان» تُرحب بعودة السائحين الروس إلى مصر

ثمن النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران، عودة السياحة الروسية إلى مصر، لافتًا إلى أن هذا الأمر سيزيد من الدخل القومي والعملة الصعبة، لافتا إلى أن الدولة خلال الفترة السابقة تحركت بكافة أجهزتها وحكوماتها تجاه العديد من البلدان الأخرى لتشجيعهم على زيارة مصر وليكون هناك تنوع في السياحة القادمة إلينا وكان نتائج تلك التحركات إزدهار في حركة السياحة المصرية نتيجة للسائحين القادمين من البلدان المختلفة.



وأضاف «المسعود» في تصريح لـ«الدستور»، أن عودة حركة السياحة الروسية إلى مصر سيزيد من انتعاش الحركة السياحية بشكل أكبر، بجانب أن قرار الجانب الروسي بعودة السياحة يعد شهادة أمان للمطارات المصرية؛ نظرًا لاشتراطهم مطالب أمنية قوية جدًا وجاءت لجان متعددة من الجانب الروسي إلى مصر وتابعت الإجراءات التي تم اتخاذها في المطارات ووجدوها على أعلى مستوى مثل أي دولة موجودة في العالم.

